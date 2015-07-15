Попова (Бушмина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бушмина) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1938

Дата смерти

15.07.2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938

Отец: Бушмин Поликарп

Мать: Бушмина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.07.2015
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