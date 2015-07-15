Попова (Бушмина) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1938
Дата смерти15.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938
Отец: Бушмин Поликарп
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.07.2015