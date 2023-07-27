Капралов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1983
Бракосочетание
23.12.1983
Рождение ребёнка
21.02.2008
Сын: Капралов Артём Александрович
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
11.02.2013
Сын: Капралов Лев Александрович
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
19.05.2020
Дочь: Капралова Мария Александровна
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Владимировна