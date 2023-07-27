Капралов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапралов Александр Михайлович

Капралов Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1983

Отец: Капралов Михаил Анатольевич

Мать: Капралова Ольга Ильинична

Бракосочетание
23.12.1983

Жена: Капралова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
21.02.2008

Сын: Капралов Артём Александрович

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
11.02.2013

Сын: Капралов Лев Александрович

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
19.05.2020

Дочь: Капралова Мария Александровна

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close