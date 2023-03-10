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Тибутева Анна Зотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1933

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зота

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Тибутев Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
24.02.1894

Сын: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибутев (федотов) Сергей

Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тибутев Леонтий Никифорович

Смерть
По 1933
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