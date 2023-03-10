Тибутева Анна Зотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1933
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1882
Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
24.02.1894
Сын: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тибутев Леонтий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1933