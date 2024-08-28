Столярова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
07.10.1918
Свадьба Вдовина Якова Сергеевича и Столяровой Вассы Дмитриевны
Поручитель
12.11.1918
Свадьба Вдовина Михаила Васильевича и Малиной Марии Андреевны
Смерть
Неизвестно