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Лебедев Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1962

Дата смерти

22.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962

Отец: Лебедев Анатолий

Мать: Лебедева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Черанёва) Антонида Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1989

Дочь: Мирзаева (Лебедева) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Лебедева (Черанёва) Антонида Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1991

Дочь: Лебедева Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Лебедева (Черанёва) Антонида Ивановна

Смерть
22.01.2000

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