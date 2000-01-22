Лебедев Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1962
Дата смерти22.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962
Отец: Лебедев Анатолий
Мать: Лебедева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1989
Дочь: Мирзаева (Лебедева) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Лебедева (Черанёва) Антонида Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1991
Дочь: Лебедева Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Лебедева (Черанёва) Антонида Ивановна
Смерть
22.01.2000