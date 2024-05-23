Антюхина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антюхин Александр Власович
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антюхина Екатерина Власовна
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антюхина Надежда Власовна
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антюхина Нина Власовна
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Рождение ребёнка
21.07.1937
Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович
Зикеево, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно