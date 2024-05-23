Антюхина Агафья 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнтюхина Агафья

Антюхина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антюхин Александр Власович

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антюхин Николай Власович

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антюхина Екатерина Власовна

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антюхин Иван Власович

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антюхина Надежда Власовна

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антюхина Нина Власовна

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Рождение ребёнка
21.07.1937

Сын: Антюхин Дмитрий Власович

Отец ребёнка: Антюхин Влас Семенович

Зикеево, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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