Коновалова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1888
Отец ребёнка: Коновалов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.
Дочь: Правилова Наталия Осиповна
Отец ребёнка: Коновалов Осип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно