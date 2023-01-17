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Коновалова Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Коновалов Иван Осипович

Отец ребёнка: Коновалов Осип Васильевич

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1888

Сын: Коновалов Пётр Осипович

Отец ребёнка: Коновалов Осип Васильевич

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.

Дочь: Правилова Наталия Осиповна

Отец ребёнка: Коновалов Осип Васильевич

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Осип Васильевич

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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