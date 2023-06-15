Цветкова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1938

Дата смерти

15.06.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
15.06.2023
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