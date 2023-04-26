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Гугель Гершень Гиршев
Гугель Гершень Гиршев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Гугель Гирш Евзеров
1815 г.р.
Мать
Гугель (Гугель) Эта Лейбова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Гугель Гирш Евзеров
Мать:
Гугель Эта Лейбова
Смерть
1856
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