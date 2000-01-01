Микшин Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микшин Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Микшина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Микшина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хряпина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Микшина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микшина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микшин Виктор Матвеевич

Мать ребёнка: Микшина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Микшина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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