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Заводчиков Алексей Вячеславович

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Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983

Отец: Заводчиков Вячеслав Александрович

Мать: Заводчикова Галина Николаевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.2015

Дочь: Заводчикова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Заводчикова Светлана Алексеевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.2018

Сын: Заводчиков Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Заводчикова Светлана Алексеевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.2022

Сын: Заводчиков Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Заводчикова Светлана Алексеевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Светлана Алексеевна

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