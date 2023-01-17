Заводчиков Алексей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения09.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983
Рождение ребёнка
22.09.2015
Дочь: Заводчикова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Заводчикова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.2018
Сын: Заводчиков Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Заводчикова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
18.03.2022
Сын: Заводчиков Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Заводчикова Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно