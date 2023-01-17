Комаров Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1954
Рождение ребёнка
16.05.1976
Сын: Комаров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Комарова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
24.04.1978
Сын: Комаров Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Комарова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
04.03.1984
Дочь: Благинина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Комарова Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна Афанасьева