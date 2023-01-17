Комаров Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Александр Алексеевич

Комаров Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

05.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1954

Отец: Комаров Алексей Иванович

Мать: Комарова Агафья Нестеровна

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.05.1976

Сын: Комаров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Комарова Анна Афанасьева

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.04.1978

Сын: Комаров Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Комарова Анна Афанасьева

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.03.1984

Дочь: Благинина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Комарова Анна Афанасьева

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анна Афанасьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close