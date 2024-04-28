Овчинников Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.2000
Сын: Овчинников Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Овчинникова (Сентюжанова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
20.08.2017
Сын: Овчинников Матвей Максимович
Мать ребёнка: Овчинникова (Сентюжанова) Татьяна Викторовна