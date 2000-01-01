Буйон (Bouillon) Клод (Claude)
Место рожденияЛе-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Буйон Дени
Мать: Маньен Франсуаза
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
09.02.1694
Жена: Пэн Жанна
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
17.01.1706
Сын: Буйон Дени
Мать ребёнка: Пэн Жанна
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно