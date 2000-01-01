Буйон (Bouillon) Клод (Claude) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйон (Bouillon) Клод (Claude)

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Место рождения

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Буйон Дени

Мать: Маньен Франсуаза

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
09.02.1694

Жена: Пэн Жанна

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
17.01.1706

Сын: Буйон Дени

Мать ребёнка: Пэн Жанна

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно
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