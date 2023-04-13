White (Faveluke) Jenni Merele — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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White (Faveluke) Jenni Merele

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1937
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