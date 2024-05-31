Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти12.01.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Барышников Алексей
Мать: не указана
Сын: Милантьев Иван
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Сын: Милантьев / Максимов Василий Максимов/
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Дочь: Монахова (Милантьева) Мария
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Сын: Милантьев Илья
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Дочь: (Милантьева) Александра
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Дочь: Ситникова (Милантьева/Максимова) Васса Максимова/
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Сын: Милантьев Георгий
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/