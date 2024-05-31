Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

12.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Барышников Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1896

Сын: Милантьев Иван

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1899

Сын: Милантьев / Максимов Василий Максимов/

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1901

Дочь: Монахова (Милантьева) Мария

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Милантьев Илья

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1905

Дочь: (Милантьева) Александра

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: Ситникова (Милантьева/Максимова) Васса Максимова/

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Сын: Милантьев Георгий

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
12.01.1953
Москва, город федерального значения Москва

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