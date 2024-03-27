Зулейха Нугман Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зулейха Нугман Кызы

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нугман Усман Улы

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
вышла замуж в Альменево Галимзяна Мулюкова
Смерть
Неизвестно
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