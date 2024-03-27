Зулейха Нугман Кызы
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нугман Усман Улы
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
вышла замуж в Альменево Галимзяна Мулюкова
Смерть
Неизвестно