Скопцова Анастасия Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопцова Анастасия Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скопцов Афанасий Иванович

Место жительства
1904 ст.
Яковлева, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.10.1904 ст.

Дочь: Скопцова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Скопцов Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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