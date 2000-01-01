Аникина (Безматерных) Агафья Иммануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безматерных Иммануил Канович
Мать: Безматерных ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюкалова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Аникин Яков Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Аникин Яков Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Томск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости