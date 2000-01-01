Аникина (Безматерных) Агафья Иммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Безматерных) Агафья Иммануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безматерных Иммануил Канович

Мать: Безматерных ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюкалова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Аникин Яков Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Аникин Яков Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Яков Нестерович

Смерть
Неизвестно
г.Томск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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