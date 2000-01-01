Сорокина (Бзицкая) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Бзицкая) Лукерья

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Место рождения

польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

польша
польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай

Отец ребёнка: Сорокин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Сорокин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Сорокин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сорокин Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Терентий

Смерть
Неизвестно
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