Сорокина (Бзицкая) Лукерья
Место рожденияпольша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
польша
польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай
Отец ребёнка: Сорокин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Сорокин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Сорокин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сорокин Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Терентий
Смерть
Неизвестно