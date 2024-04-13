Пахомова (Самылина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Пахомов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Александр Савельевич
Отец ребёнка: Пахомов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Владимир Савельевич
Отец ребёнка: Пахомов Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомов Савелий
Смерть
Неизвестно