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Маркина Пелагея Леонтьева

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Филипп Михаилов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Маркина Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Маркин Филипп Михаилов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Маркина Надежда Филиппова

Отец ребёнка: Маркин Филипп Михаилов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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