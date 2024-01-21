Маркина Пелагея Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Маркина Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Маркин Филипп Михаилов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Маркина Надежда Филиппова
Отец ребёнка: Маркин Филипп Михаилов
Смерть
Неизвестно