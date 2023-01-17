Борисевич Валерий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
Дата смерти02.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.2003
Сын: Борисевич Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Черных Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
07.04.2009
Сын: Борисевич Руслан Валерьевич
Мать ребёнка: Черных Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.?