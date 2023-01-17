Борисевич Валерий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисевич Валерий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Дата смерти

02.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2003

Сын: Борисевич Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Черных Надежда Владимировна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.04.2009

Сын: Борисевич Руслан Валерьевич

Мать ребёнка: Черных Надежда Владимировна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Надежда Владимировна

Смерть
02.03.?
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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