Анисья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1870 ст.
Дочь: Черёмхина Акулина Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Иасонов
Чулково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Иасонов
Смерть
Неизвестно