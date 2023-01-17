Анисья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1870 ст.

Дочь: Черёмхина Акулина Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Иасонов

Чулково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Иасонов

Смерть
Неизвестно
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