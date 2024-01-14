Евдокия Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
До 1800
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