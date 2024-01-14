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Евдокия Матфеевна
Евдокия Матфеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1743
Дата смерти
До 1800
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Алексей
Около 1740 г.р.
Дети
Мавра
Около 1764 г.р.
Иван
Около 1770 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь:
Мавра
Отец ребёнка:
Алексей
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Алексей
Смерть
До 1800
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