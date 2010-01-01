Гусаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Гусаров Иван Александрович

Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гусаров Николай Александрович

Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чмыхало Надежда Александровна

Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна

Работа или профессия
Неизвестно
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