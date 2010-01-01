Гусаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Гусаров Иван Александрович
Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гусаров Николай Александрович
Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чмыхало Надежда Александровна
Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна
Работа или профессия
Неизвестно