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Константинова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Константинов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Ермолаевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Андрей Ермолаевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
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