Константинова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1801 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Константинов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Константинов Андрей Ермолаевич
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182