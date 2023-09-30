Колосков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосков Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосков Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Колоскова (Шипота) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосков Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Колоскова (Шипота) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колоскова (Шипота) Валентина Васильевна

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