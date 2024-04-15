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Симоненко Евдокия Федотовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.07.1905 ст.

Дата смерти

01.03.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1905 ст.

Отец: Симоненко Федот Карпович

Мать: Симоненко Ирина Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS77-F?i=738&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDTT?i=115&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.03.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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