Золото Михаил Феофанович
Место рождения
Дата рождения05.05.1905
Дата смерти27.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1905г.лис-91,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-92
Крещение
06.05.1905
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-92,м/к-1905г.лист-91,зап.33. | Godparents:Новокаракубские поселяне; Михаил Саввич Сарбаш и сестра его Мария Сарбаш.
Крещение
02.12.1907
ГАДО,Ф - 426-2-1- кадр-42,м/к-1907г.лист-41,зап.-91. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Николай Саввич Сарбаш и София Семеновна Сарбаш.
Похороны
27.12.1937
Не известно
Смерть
27.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Михаил Феофанович (1905) Дата рождения: 1905 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: начальное Профессия / место работ... Показать все