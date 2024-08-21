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Багарядцев Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1838 по 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1841

Отец: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Мать: Багарядцева Акилина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Ефросинья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Багарядцев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: (Багарядцева) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Захарова

Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.

Сын: Багарядцев Устин Петрович

Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Захарова

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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