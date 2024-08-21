Багарядцев Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1838 по 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Багарядцев Андрей Петрович
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: (Багарядцева) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Захарова
Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.
Сын: Багарядцев Устин Петрович
Мать ребёнка: Багарядцева Ефросинья Захарова
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно