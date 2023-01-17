Гуряев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряев Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Гуряева Евдокия

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Гуряева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова (гуряева) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Гуряева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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