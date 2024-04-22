Попова (Шабеко) Полина Парфеновна
Место рождения
Дата рождения10.03.1931
Дата смерти08.02.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931
Бракосочетание
15.01.1956
Рождение ребёнка
24.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Виктор Данилович
Рождение ребёнка
13.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Виктор Данилович
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.02.1986