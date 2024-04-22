Попова (Шабеко) Полина Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шабеко) Полина Парфеновна

Место рождения

Вальки, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

10.03.1931

Дата смерти

08.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1959 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931

Отец: Шабеко Парфён Тарасович

Мать: Шабеко Екатерина Пахомовна

Вальки, Витебский район, Витебская область
Бракосочетание
15.01.1956

Муж: Попов Виктор Данилович

Вальки, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Данилович

Рождение ребёнка
13.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Данилович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.02.1986
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