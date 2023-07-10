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Быструхин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

18.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Быструхин Александр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: (Семёнова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: (Быструхина) Лидия Ивановна

Быстрово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.08.1930

Сын: Быструхин Александр Иванович

Мать ребёнка: (Быструхина) Лидия Ивановна

Быстрово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.08.1942

Дочь: (Астахова) Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: (Быструхина) Лидия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
18.01.1945

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