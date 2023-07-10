Быструхин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти18.01.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Быструхин Александр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: (Семёнова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: (Быструхина) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1930
Сын: Быструхин Александр Иванович
Мать ребёнка: (Быструхина) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1942
Дочь: (Астахова) Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: (Быструхина) Лидия Ивановна
Смерть
18.01.1945