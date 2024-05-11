Катык Абрам Ильич 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катык Абрам Ильич

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Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

1860

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Катык Илья Абрамович

Мать: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Катык,_Абрам_Ильич | Сын небогатых караимов Ильи Абрамовича Катыка и Мильке Юфудовны Мичри. | Катык является инициатором и главным основателем созданной им со... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Живой Журнал | https://valensij.livejournal.com/172660.html | В конце XIX века два брата - выходцы из караимской общины Абрам Ильич и Иосиф Ильич Катык организовали в Москве крупнейшую в России фабрик... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Фабрикант
Смерть
1936

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