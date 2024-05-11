Катык Абрам Ильич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Катык,_Абрам_Ильич | Сын небогатых караимов Ильи Абрамовича Катыка и Мильке Юфудовны Мичри. | Катык является инициатором и главным основателем созданной им со... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Живой Журнал | https://valensij.livejournal.com/172660.html | В конце XIX века два брата - выходцы из караимской общины Абрам Ильич и Иосиф Ильич Катык организовали в Москве крупнейшую в России фабрик... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Фабрикант
Смерть
1936