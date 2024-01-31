Пьянова -- Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова -- Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1908

Дочь: Пьянова Елена Петровна

Отец ребёнка: Пьянов Петр Иванович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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