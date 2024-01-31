Пьянова -- Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1908
Дочь: Пьянова Елена Петровна
Отец ребёнка: Пьянов Петр Иванович
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно