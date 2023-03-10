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(Костекова) Афанасия
(Костекова) Афанасия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Пол
Женский
Отец
Костеков Никифор Ипатов
Около 1765 г.р.
Мать
(Костекова) Дарья Степанова
Около 1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Костеков Никифор Ипатов
Мать:
Дарья Степанова
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