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(Костекова) Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Костеков Никифор Ипатов

Мать: Дарья Степанова

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