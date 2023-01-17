Седова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Седов Степан Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Тамара Степановна

Отец ребёнка: Седов Степан Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Степан Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
проживали по адресу: г. Москва Гоголевский бульвар, дом 10 кв. 3
Смерть
Неизвестно
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