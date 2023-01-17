Седова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Седов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Тамара Степановна
Отец ребёнка: Седов Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
проживали по адресу: г. Москва Гоголевский бульвар, дом 10 кв. 3
Смерть
Неизвестно