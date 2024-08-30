Григорова (Шагарова) Евфимия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Шагаров Григорий Макарович
Мать: не указана
Дочь: (Григорова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Дочь: Постнова (Григорова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Дочь: Турутина (Григорова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Дочь: Кочеликова (Григорова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Дочь: (Григорова) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Дочь: (Григорова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Дочь: Божедомова (Григорова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Сын: Григоров Михаил Степанович
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич
Сын: Григоров Владимир Степанович
Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич