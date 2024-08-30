Григорова (Шагарова) Евфимия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Шагарова) Евфимия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шагаров Григорий Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Петр Степанович

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнова (Григорова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турутина (Григорова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Кочеликова (Григорова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Григорова) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Григоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
25.12.1886

Дочь: (Григорова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Божедомова (Григорова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
07.08.1892

Сын: Григоров Михаил Степанович

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Григоров Владимир Степанович

Отец ребёнка: Григоров Степан Евфимьевич

Смерть
Неизвестно

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