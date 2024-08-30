Кузнецов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Строганова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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