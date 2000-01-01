Поляков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Поляков Петр Федотович

Мать: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1982
совхоз Садовой отделение №2 Нелетопольский район Запорожская область
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