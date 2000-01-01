Поляков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Поляков Петр Федотович
Мать: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1982
совхоз Садовой отделение №2 Нелетопольский район Запорожская область