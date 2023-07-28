Васильченко Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения22.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1882
Сын: Васильченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1884
Сын: Васильченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1886
Дочь: Васильченко (Васильченко) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна
Рождение ребёнка
05.10.1889
Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Васильченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно