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Васильченко Григорий Федорович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1858

Отец: Васильченко Федор Минаевич

Мать: Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Наталья Павловна

Рождение ребёнка
22.02.1882

Сын: Васильченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1884

Сын: Васильченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1886

Дочь: Васильченко (Васильченко) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1889

Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Васильченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Васильченко Наталья Павловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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