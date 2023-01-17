Черепанова (Добрянская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанова (Добрянская) Анна Васильевна

Черепанова (Добрянская) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

16.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1983

Отец: Добрянский Василий Александрович

Мать: Добрянская Наталья Анатольевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
12.08.2004

Муж: Черепанов Константин Юрьевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Константин Юрьевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
28.03.2008

Дочь: Черепанова Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Черепанов Константин Юрьевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close