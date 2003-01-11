Боталов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1943

Дата смерти

11.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

Около 1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1943

Отец: Боталов Александр

Мать: Боталова (Можаева) Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боталова) Марина

Мать ребёнка: Боталова (Швецова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боталова) Ирина

Мать ребёнка: Боталова (Швецова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова (Швецова) Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова (Швецова) Римма

Смерть
11.01.2003
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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