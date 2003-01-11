Боталов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1943
Дата смерти11.01.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1943
Отец: Боталов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боталова) Марина
Мать ребёнка: Боталова (Швецова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боталова) Ирина
Мать ребёнка: Боталова (Швецова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боталова (Швецова) Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова (Швецова) Римма
Смерть
11.01.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно