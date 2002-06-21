Гасникова Попова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1915
Дата смерти21.06.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1915
Отец: Попов Дмитрий Миронович
Жарниковский Сельский Совет Каргапольского района Челябинской области
Рождение ребёнка
25.06.1936
Дочь: Борисова Гасникова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1937
Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович
Бракосочетание
20.01.1938
РСФСР Островский сельсовет Юргамышского района Челябинской области
Рождение ребёнка
08.10.1943
Сын: Гасников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Гасников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1951
Дочь: Усачева Гасникова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович
Смерть
21.06.2002