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Гасникова Попова Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1915

Дата смерти

21.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1915

Отец: Попов Дмитрий Миронович

Мать: Попова Федосья Михайловна

Жарниковский Сельский Совет Каргапольского района Челябинской области
Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Борисова Гасникова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1937

Сын: Гасников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович

Бракосочетание
20.01.1938

Муж: Гасников Василий Иванович

РСФСР Островский сельсовет Юргамышского района Челябинской области
Рождение ребёнка
08.10.1943

Сын: Гасников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Гасников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1951

Дочь: Усачева Гасникова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гасников Василий Иванович

Смерть
21.06.2002
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