Леонова (Аханова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Аханова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аханов Александр Поликарпович

Мать: Аханова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Леонов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Олег Михайлович

Отец ребёнка: Леонов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Леонов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Леонов Михаил Александрович

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