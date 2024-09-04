Алгазина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Марина Евлампьевна
Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Алгазин Борис Евлампьевич
Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алгазин Моисей Евлампьевич
Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Смерть
До 1847