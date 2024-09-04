Алгазина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1847

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Марина Евлампьевна

Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Алгазин Иван Евлампьевич

Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Алгазин Борис Евлампьевич

Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Алгазин Моисей Евлампьевич

Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Смерть
До 1847

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