Соколова (Маевская) Маргарита Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Святослав Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньшиков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Андрей
Рождение ребёнка
22.12.2013
Сын: Меньшиков Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Меньшиков Дмитрий