Соколова (Маевская) Маргарита Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Маевская) Маргарита Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маевский Сергей Юрьевич

Мать: Маевская (Столярчук) Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Святослав Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей

Рождение ребёнка
22.12.2013

Сын: Меньшиков Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Меньшиков Дмитрий

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