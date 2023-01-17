Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Григорьевна

Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Титович

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Титович

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Титович

Место жительства
Неизвестно
Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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