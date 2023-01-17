Кучубаев Мухит Ахрарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучубаев Мухит Ахрарович

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Место рождения

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

16.08.1910

Дата смерти

24.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
С 1936 по 1979
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.06.1979
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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